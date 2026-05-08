俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。30年来“田鎖ブラザーズ”を支えてきた町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝を演じる山中崇にインタビュー。役への向き合い方や現場での手応え、共演者との関係性について、自身の言葉で丁寧に語ってもらった。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！■「割り切れなさ」に惹かれた脚