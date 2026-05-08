コメの平均価格が2週連続の値下がりとなりました。去年8月以来、およそ8か月ぶりに3800円を切っています。農林水産省によりますと、先月27日から今月3日までにスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より46円安い3796円でした。2週連続の値下がりで、3800円を切るのは去年8月半ば以来およそ8か月ぶりです。コメ価格は下落基調が続いていて、最高値をつけた去年12月末から4か月で600円以上値下がりしています。民