アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期の第10話「届かぬ想い」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】たまらん！豊満ボディの七瀬公開された『よう実』場面カット第10話は、無人島サバイバル試験2日目。七瀬からの同行の申し出を受けた綾小路は七瀬と共に試験に臨んでいた。七瀬があくまで綾小路の行動を最優先という中、次のキャンプ地に決めた場所が、須藤たちのグループの指