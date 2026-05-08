荒尾市の「おもやい市民花壇」で、住民らが育てた1900株のバラが見ごろを迎えています。「おもやい市民花壇」では、20年以上前から地域のボランティアによって花の手入れが行われています。赤やピンク、黄色などおよそ100種類、1900株のバラが見ごろを迎えていて、訪れた人は色とりどりの花を楽しんでいました。 バラの花は来月いっぱい楽しめるということです。