俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、この1年間の生活について言及する場面があった。昨年4月に女優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられた田中。「この1年間はどういう生活だった?」と聞かれると「マジでその日暮らしです」と回想。そこで鈴木氏が「本来はメンタルが図太いじゃないですか。さすがに削られた?」と聞くと、田中は「さすがに闇堕ちしてた時期