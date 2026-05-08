日本陸上競技連盟は8日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日開催、MUFGスタジアム）に出場する追加選手37人を発表した。第7弾の発表では、既に女子3000mでエントリーが発表されている田中希実（26、豊田自動織機）が女子1500mにもエントリーし、2種目での出場となる。これまでに、同種目には若手ホープの久保凛（18、積水化学）がエントリーしているため、日本記録（3分59秒19）を持つ田中との対決が注目さ