お笑いコンビ「すゑひろがりず」の三島達矢（43）が、7日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。愛娘とのやり取りを明かした。「“ペット飼いたい”って娘が言ってるんですよね」と切り出した三島。「僕アレルギーなんで」といい、「その説明がムズい」と打ち明けた。4歳の長女には「父ちゃんはペットあかんのや、かゆくなるんや。AIBO（電子ペット）みたいなやつやったらええよ」と伝え