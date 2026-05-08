プロ野球・阪神の郄橋遥人投手が「月間JERAセ・リーグAWARD」3・4月度の月間大賞に選出されました。「月間JERAセ・リーグAWARD」とは、セ・リーグ公式戦において、『勝利に最も貢献した選手』に贈られる表彰。NPB公式記録員が各球団の代表選手1名をノミネートし、レジェンドOBの選考委員6名(高橋由伸氏、宮本慎也氏、佐々木主浩氏、川上憲伸氏、鳥谷敬氏、前田智徳氏)が月間大賞選手を選定します。郄橋投手は3、4月で4