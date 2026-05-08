8日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午後5時現在は前日比57銭円安ドル高の1ドル＝156円83〜85銭。ユーロは30銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円16〜20銭。中東情勢の先行きの不透明感が強く「有事のドル買い」が進んだ。市場関係者は「円安基調は変わっていないが、政府、日銀による為替介入への警戒感も根強く大きな値動きになりにくくなっている」との見方を示した。