俳優・アーティストののんが主演を務めるドラマ『MISS KING / ミス・キング』が、ドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において、エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀賞および最高賞となるグランプリ（intermedia-globe Grand Prix）を受賞した。同アワードの歴史において、エンターテインメント部門の作品が最高賞を受賞するのは史上初の快挙となる。【映像】国際映像祭で最高賞を受賞