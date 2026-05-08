◇女子ゴルフツアー ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ(8日、茨城ゴルフ倶楽部)女子ゴルフの国内メジャー初戦が開幕し、昨季の年間女王・佐久間朱莉選手が2日目を3バーディー、4ボギーで首位と6打差の9位タイで終えました。1ホール、2ホールを続けてボギーとなり、バーディーで盛り返そうと思いましたが、最後18ホールで再びボギーとなり73打で終えます。「風も強かったですし、昨日より風が吹いている分グリー