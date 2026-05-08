宅配大手の佐川急便の親会社は業界最大手のヤマトホールディングスに続いて、「燃油サーチャージ」の導入を検討すると明らかにしました。SGホールディングス郄垣考志 取締役「サーチャージに関して現在社内で、仕組み手法等について検討を開始している」佐川急便を傘下にもつSGホールディングスはきょうの決算会見で、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を受け、燃油サーチャージの導入を検討していることを明らか