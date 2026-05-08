ワールドレディスサロンパス杯第2日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯第2日が8日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催され、2位で出た大久保柚季（加賀電子）が、通算5アンダーで単独首位に浮上した。その一方で、前年女王の申ジエ（スリーボンド）ら有力選手が予選落ちした。初日を1オーバーの18位で終えた申ジエだったが、第2日に崩れた。前半に5つ、後半4つのボギーを叩いて通算10オーバー。