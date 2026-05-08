「超超高齢社会」が間近に迫る中、豊島区、NTT東日本、立教大学はAIを活用した介護支援ツールの開発を進めている。AI技術で写真をカラー化・動画化し記憶の回想を促すコンテンツ、事故報告書の自動生成ツールは、現場にどんな影響を与えているのだろうか。生成AIを活用したレクリエーション実施した○超超高齢社会への対応を進める介護テクノロジー日本の少子高齢化は年々深刻さを増しており、とりわけ人手不足の影響を強く受けて