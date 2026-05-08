Googleは、画面なしのフィットネスバンド「Google Fitbit Air」を、Googleストアで2026年5月7日より予約受付開始し、5月26日より発売します。実売価格は1万6800円（税込）。 「Google Fitbit Air」 記事のポイント 画面のないスクリーンレスデザインなので、通知などに気が散らず運動に集中できます。薄く着け心地のよいベルトで、睡眠時に装着しても邪魔になりません。1度の充電で最長1週間使えるのも◎。 本製品は