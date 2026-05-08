ボートレース徳山の「ニッカン・コム杯争奪戦」は８日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。佐藤大介（５０＝愛知）は４日目準優１０Ｒ、２コースからコンマ１５の好Ｓを決めると差して優出一番乗りを果たした。２着に６枠の松本怜、人気を集めたイン寺田祥が着外のため３連単２１万７４９０円のメガ配当となった。「ペラを叩き直して回り足が良かったし直線も悪くなかった。差した感じも良かっ