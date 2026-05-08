命に関わる薬の副作用「中毒性表皮壊死症」とは 猫にも、人と同じように薬が原因で重い副作用が起こることがあります。その中でも「中毒性表皮壊死症」は、とてもまれですが、命に関わる危険な皮膚の病気です。主に手術後や治療後に使われた薬がきっかけとなり、突然、皮膚がただれたり、めくれ落ちたりします。発熱や元気消失、食欲低下を伴うことも多く、口の中やお腹、足先など、皮膚の薄い場所に症状が出やすいのが