神戸市中央区の都市型水族館「AQUARIUM×ART átoa」（以下、アトア）は、開業5周年を記念した限定チケットを5月15日から販売する。人気動物「コツメカワウソ」をデザインした特別仕様で、500枚限定。販売される「アトア5周年記念チケット」は、大人入場券に限定缶バッジを付けたセット。価格は2800円（税込）。チケットは記念として保管できるほか、しおりとしても使える仕様になっている。デザインには、館内4階「SKYS