西日本で唯一シャチを展示する神戸須磨シーワールド（神戸市須磨区）は、6月1日、開業2周年を迎える。2024年6月に開業した同館。オルカパフォーマンスでは、シャチが幅約1.5メートルの大きな尾びれを使って観客席へ豪快に水を浴びせる夏季限定の演出「テールバースト」が大人気だ。2周年記念日の同日には、今夏のテールバーストを解禁。同館は「感謝を込めていつもよりもっと皆様をびしょぬれにいたします」と意気込む。また