お笑いコンビ・ペナルティのヒデが8日、自身のインスタグラムを更新。相方のワッキーと人気芸人を挟んだ3ショットを投稿した。 【写真】表情だけ見れば兄に挟まれた妹やさしさが伝わってくる 「まちゃ、30周年そして誕生日おめでとう」と記したヒデ。祝福されたのはお笑い芸人・まちゃまちゃ。トレードマークのオレンジ＆緑の髪と衣装で、笑みを浮かべるコンビの間で舌を出している。ヒデは「ペナルティ