東北地方の今夜(8日)は低気圧の影響で雷雨に注意が必要です。9日(土)は発達する低気圧の影響で暴風が吹き荒れる恐れがあり、交通機関への影響に警戒してください。8日夜は雷雨に注意8日(金)17時現在、低気圧に伴う活発な雨雲が東北地方を通過中です。局地的に雷を伴っており、落雷や短時間の強い雨などにご注意ください。東北の太平洋側は日付のかわる頃には雨のあがる所がほとんどですが、日本海側は9日夕方にかけてもにわか雨や