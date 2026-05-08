「アベンジャーズ」シリーズや『ジュラシック・ワールド／復活の大地』などに出演するスカーレット・ヨハンソンが、『ヘレディタリー／継承』や『ミッドサマー』を手掛けたサスペンスホラーの名手アリ・アスター監督の次回作で主演を務めることが分かった。【写真】スカーレット・ヨハンソン、超キュートな子役時代Varietyによると、スカーレットが出演するのは、アスター監督が再びA24とタッグを組み、脚本と監督を手掛ける『