W不倫で注目を集めたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、現地時間5月4日に開催されたファッションの祭典「メットガラ」に、カップルとして初参加した。【写真】手をつないでつないで登場したヒュー・ジャックマン＆サットン・フォスター年に1度、5月の第1月曜日に開催されるメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展のオープニングを祝う完全招待制のビッグイベント。ヒューは