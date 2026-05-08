大井川鉄道が「井川線」の料金を約2.6倍に値上げする方針を示しています。これは「観光列車化」で乗車以外の付加価値を提供する狙いですが地元議員などからは反発の声も聞こえてきます。この付加価値とはどのようなものなのでしょうか。GW中に井川線で開催されたツアーに密着してその魅力を探りました。SLやトーマス号を目当てに県内外から観光客が訪れる「大井川鉄道」。3月には「パーシー号」も仲間に加