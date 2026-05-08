◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月８日、栗東トレセンチャーチルダウンズＣ３着のバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は坂路を素軽くキャンターで上がって調整。あす９日の輸送に備えた。松下調教師は「追い切り後も状態は変わりないですよ。体がたくましくなって、厚みが出てきました」と納得の表情。２頭出しのレザベーション（牡３歳、父ダノンプレミア