記事ポイント秩父鉄道がSLパレオエクスプレスで熊谷駅から行田市駅へ向かう「SL日本遺産のまち行田号」を2026年7月11日（土）・12日（日）に特別運行古代蓮の里・田んぼアートへのアクセスに便利な1日2便ダイヤで、全席指定席・大人2,000円から乗車可能第23回秩父鉄道写真コンテストに「行田市特別賞」が新設され、2026年6月1日〜7月31日に応募受付 埼玉県の秩父鉄道が、歴史と自然が息づく行田市への旅を蒸気機関車で楽しむ