サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。［日本の現在地］＜４＞日本代表にビッグネームが加わった。現役時代、司令塔として活躍した中村俊輔氏（４７）のコーチ就任。元代表主将の長谷部誠氏（４２）に続く、大物ＯＢのコ