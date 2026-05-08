東京Vの城福浩監督（65）が次戦の東京ダービーFC東京戦へ向けて取材対応。「相手は関係ない。絶対に連敗したくない」と、勝利を掲げた。後半戦はPK勝ちも含めて4連勝中だったが、前節川崎F戦で敗れて連勝はストップ。これ以上負けられないところだ。町田のACLの関係で、町田戦が13日に入り、過密日程がまだまだ続くが、「13連戦をやったことがある。中3日が二度あるし、超ハード日程とは捉えていない」という。FC東京戦は城