演歌歌手の藤あや子（６５）が８日、ブログを更新。初期の子宮体がんで子宮と卵巣の全摘手術を受けてから２年が経過したことについてつづった。藤は２０２４年５月７日、「先日、子宮と卵巣の手術を受けました病名は初期の子宮体癌です」と報告した。２４年４月に受診した人間ドックで異常が見つかり、再検査でがんを発見したという。「あれから２年」と題した今回のブログでは「２年前の５月２日子宮体癌により子宮、