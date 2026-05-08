元AKB48でタレントの柏木由紀（34）の5年3カ月ぶりとなる新作シングル「シアワセ記念日」（6月17日発売）に収録される、柏木作詞のカップリング曲のタイトルが「君は僕のShining Star」に決定した。事前にカップリング曲は柏木本人が作詞「予定！」と告知されていたが、無事に歌詞を書き上げ楽曲が完成。柏木は楽曲について「カップリング曲の作詞が締め切りに間に合わないかと思ったのですが、なんとか書くことができました。ライ