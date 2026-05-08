値引きといえば、夕方から閉店にかけてはじまるイメージですが、これがいまコンビニで「早朝に」値引きする動きが相次いでいます。なぜ、「朝」なのでしょうか？記者「こちらのコンビニのパン売り場では総菜パンも100円、菓子パンも100円と格安になっています」セブン−イレブンでは、あすまで6種類のパンを税抜き100円に値下げ。8年ぶりの大セールです。▼「ちぎりパン」は58円引きに、▼「コロッケパン」は68円引きになります。