女優上白石萌歌（26）が8日までにインスタグラムを更新。香港の歌手、女優フェイ・ウォンへの熱烈な愛情を投稿した。上白石は、ウォンが98年に発売したアルバムジャケットを投稿し「すべてがすてき、永遠のミューズ」と記した。ウォンは、歌手として絶大な人気を誇り、映画「恋する惑星」も大ヒットするなど、活躍した。