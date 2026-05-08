散歩中に見知らぬおばあちゃんと出会った超大型犬。甘えたり、褒められたりとふたりの穏やかなやりとりがTikTokに投稿されると、記事執筆時点で12万5000回以上も再生され、「朝からいい気分になる」「何回もアゴしてるのが可愛すぎます～！」「めっちゃ可愛い」といった声が殺到しました！ 【動画：『本当、いい子だねえ』外出中におばあちゃんと出会った超大型犬→あまりにも尊い『ふたりのやり取り』】 散歩中の素敵