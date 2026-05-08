俳優・柊木陽太の公式Instagramが更新され、映画『怪物』のロケ地である長野県・諏訪を訪れた様子が公開された。 参考：『逃げ上手の若君』の“大河ドラマ化”を勝手に妄想逃若党にふさわしい次世代俳優は？ 投稿されたのは、ゴールデンウィーク最終日に合わせた全13枚のオフショット。1枚目には「怪物」と大きく書かれた校舎の壁の前で、ピースサインを見せながら笑顔で立つ柊木の姿が収められている。