吉田はこのチャンスを結果に結びつけなければならない(C)Getty Images吉田正尚が所属するレッドソックスは現地時間5月7日、外野手のロマン・アンソニーが右手首の怪我により、15日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表。4日のタイガース戦の初回の守備で負傷し、その後急遽、吉田が交代でグラウンドに立っていた。これにより、開幕以降、外野陣の層の厚さから出場機会が限られていた吉田が、より継続的にプレー出来る可能性が