◇ファーム・リーグ東地区楽天1―1ヤクルト（2026年5月8日森林どりスタジアム泉）ファーム・リーグ東地区楽天1―1ヤクルト（2026年5月8日森林どりスタジアム泉）楽天の先発で41歳の岸孝之と、球界最年長のヤクルトの46歳・石川雅規が先発で投げ合った。2人合わせて87歳。岸は7回93球を投げて5安打無失点で8奪三振。石川は4回72球で5安打6奪三振で無失点と互角の投球を披露した。岸は初回、1番・モンテル、2番