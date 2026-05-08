俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、廃業を考えていた過去を明かす場面があった。昨年4月に女優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられた田中。「俳優を辞めようと思ったことはある?」と質問されると「めちゃめちゃありますよ」と答えた。それでも踏みとどまった理由については「俳優として長かったし、俳優歴が27年ぐらいになるんですよ。自分を凄く応援して