ロッテの田中晴也投手が9日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが発表された。ソフトバンクは大津亮介投手が先発する。田中は西野は今季5試合に登板して1勝3敗、防御率4・66。直近3試合は序盤に失点する試合が続いている。ただ、ソフトバンクとは4月4日に対戦し、勝ちは付かなかったものの、6回を3安打無失点と好投した。高卒4年目の右腕は「良い打者が並んでいますし、一発があるバッターも多い」とソフトバ