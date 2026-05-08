元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡（46）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、局アナ時代の問題を金曜MCミッツ・マングローブにいじられる場面があった。番組では、昨年不倫の疑いを報じられた女優・永野芽郁と俳優・田中圭のその後を伝える記事を紹介した。この報道について見解を問われた上重は「迷惑かけた方へとか、お仕事とかで、反省は必要だと思う」とコメント。一方で、「年々