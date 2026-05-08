Mrs. GREEN APPLEの「Love me, Love you（春愁）」が、「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身15作目のミリオンポイントを達成。最新5月11日付で、週間0.5万PT（4,603PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,461PT）に到達した。【画像】ミセス「Love me, Love you（春愁）」セールスの内訳同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの