お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）とゴルフに行った2ショットを公開し、注目を集めている。「元木さんとゴルフ！」とつづった金ちゃん。コースでの自撮り2ショットを公開。金ちゃんはブラックのウエア、元木氏はグレーのポロシャツに白のベストを合わせたコーデを披露した。注目を集めたのは元木氏がスリムになった近影