カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が８日までに更新され、コンビ解散について話した。カズレーザーは「解散っていろいろな理由はありますけど９９．９％不仲ですもんね。これ（不仲）以外ないんでね」と持論を展開。松陰寺も「世に出る解散理由とかって方向性の違いだとか。コンビはやめますけど芸人を続けますは不仲だよな」と続けた。カズ