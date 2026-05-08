◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝５月８日、美浦トレセンサウジアラビアロイヤルＣの覇者で、朝日杯ＦＳ４着以来５か月ぶりのレースに臨むエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、５枠１０番に決まった。レース２日前のこの日は、坂路２本をキャンターで上がって調整した。寺河俊亮助手は枠順について「内すぎず偶数でいいところじゃないで