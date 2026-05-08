5月10日の母の日に向けて、ソフトバンクの周東佑京内野手（30）が母への思いをグラウンドで表現する。「母にはここまで育ててもらったので、感謝の気持ちはもちろん持っています」感謝を体現する方法の1つとして選んだのは、特別なネックレスの着用だ。母の日を含む5月8日からのロッテ戦（みずほペイペイドーム）に、ローズピンクのネックレスを身につけて出場する。周東が契約を結ぶ株式会社コラントッテが母の日に向けて4