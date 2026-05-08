８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比５７銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円８３〜８５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３０銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円１６〜２０銭で大方の取引を終えた。