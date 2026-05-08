ゴールデンウイークの最終日、東京方面（下）へ向かう車で渋滞する東名高速道路の海老名サービスエリア付近＝6日午後6時57分（共同通信社ヘリから）高速道路各社は8日、ゴールデンウイーク期間（4月25日〜5月6日）の交通状況を発表した。10キロ以上の渋滞は287回で前年同時期より23回減少。このうち30キロ以上は前年と同じ21回だった。混雑のピークは下りが5月2日、上りが5日。各社によると、1日当たりの平均交通量は前年から