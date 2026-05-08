俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、酒を巡るトラブルへの声について反応する場面があった。盟友の元放送作家・鈴木おさむ氏との対談企画。そこで鈴木氏は「僕の圭くんのイメージって、横山やすしさんみたいな人。結構お酒の問題も多かったじゃないですか?」と投げかけたが、田中は「ちょっと分かんないっすね」とまさかの反応。鈴木氏は「ははは!俺の