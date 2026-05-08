俳優田中圭（41）が8日、鈴木おさむ氏（54）のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に登場した。田中は、鈴木氏が脚本、演出を手がける新作舞台「母さん、ラブソングです。」（7月31日〜8月16日、東京芸術劇場プレイハウスほか全国巡演）に主演する。昨年から約1年間、芝居をしていないという田中は、これまで3作品でタッグを組んできた鈴木氏に全幅の信頼を寄せ「知った場所で新しいスタートを迎えて、信頼できる