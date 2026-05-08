高速道路を運転していて、目的の出口をうっかり通り過ぎてしまった経験はないでしょうか。少し先まで行くだけだから負担は変わらないのでは、と思う方もいるかもしれません。 しかし実際には、走行距離に応じて料金が変わる仕組みのため、通り過ぎた分だけ料金が変わることが一般的です。この記事では、出口を通り過ぎた場合の料金の違いや、状況によっては料金調整や転回が認められるケースについて、わかりやすく解