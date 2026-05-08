ガールズグループBABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、非現実的なビジュアルを披露した。5月8日、BABYMONSTERのインスタグラムにアサの写真が投稿された。【写真】アサ、アニメから飛び出したような“AI美貌”公開された写真は、5月4日にリリースされた新アルバム『CHOOM』の撮影現場の裏側を収めたもの。アサは、クールな赤のライダースジャケットや近未来的なイエロー&ブラックの衣装を見事に着こなし、鮮やかなピンクのヘ